Ordu’da 3 araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, ilçenin Çatallı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö.'nün kullandığı otomobil ile U.G.’nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu esnada Ö.T. yönetimindeki otomobil ise M.Ö.'nün kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü M.Ö. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



