Ordu’da denize atlayan kadını itfaiye kurtardı

Olay, Kaledere Mahallesi sahil kıyısında bulunan iskelede meydana geldi. İddiaya göre, iskelenin sonuna kadar yürüyen Nuray M. (45) isimli bir kadın, kendini denize bıraktı. Bu esnada çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, suda bulunan kadını kurtarmak için harekete geçti. İtfaiye ekipleri, jet ski ile deniz yüzeyindeki kadını hızlı bir şekilde sahile çıkardı. Kıyıya çıkarılan kadına ilk müdahale, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının sağlık durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde ve iskele çevresinde inceleme yaparken, iskelede bulunan kadına ait olduğu öğrenilen ayakkabılar ise incelenmek üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

