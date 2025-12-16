Ordu’nun yüksekleri beyaza büründü

İlin, sahil ve orta kesimlerde yağmur yağışı etkisini sürdürürken, yüksek rakımlı ilçelerde kış mevsimi etkisini gösteriyor. Mesudiye, Gürgentepe, Kumru, Korgan, Akkuş, Kabadüz, Aybastı ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve yaylalarında kar yağışı etkili oluyor.

Bir süredir aralıklarla devam eden yağışların ardından yaylalar ve yüksek kesimli bölgeler beyaz örtüyle kaplanarak güzel görüntüler oluşturdu. Yağış sonrası ağaçlar, yollar ve açık alanlar beyaza büründü. Kar yağışının ardından sahil kesimlerinde de hava sıcaklığı 5 dereceye kadar geriledi.

Kar yağışının, yüksek kesimli bölgelerde yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır