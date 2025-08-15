HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Orgeneral Levent Ergün’den Vali Çelik’e ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Levent Ergün, beraberindeki heyetle Hakkâri Valiliğini ziyaret etti.

Orgeneral Levent Ergün’den Vali Çelik’e ziyaret
  1. Ordu Komutanlığı görevini yürütürken yeni görevine atanan Orgeneral Ergün, ziyareti kapsamında valilik ziyaretçi defterini imzaladı ve ardından Hakkâri Valisi Ali Çelik ile makamında bir araya geldi.
    Vali Çelik, Orgeneral Ergün’ün yeni görevini tebrik ederek, nazik ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi ve başarı temennisinde bulundu.
    Ziyarette Orgeneral Ergün’e; 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Hakkâri Dağ Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Hilmi Orhan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu da eşlik etti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evden siyah torbalarla çıkarıldı! Savunması pes dedirttiEvden siyah torbalarla çıkarıldı! Savunması pes dedirtti
Polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktıPolisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir'

E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir'

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

İBB operasyonlarında yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı da aralarında

İBB operasyonlarında yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı da aralarında

Tanınmış iş insanı tutuklandı! Gazetecilere küfürler yağdırdı

Tanınmış iş insanı tutuklandı! Gazetecilere küfürler yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.