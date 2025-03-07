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Ormanda kaybolan küçük Hira'dan güzel haber

07.03.2025 10:16
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Bartın'ın Ulus ilçesinde kaybolan Hira Taşçı (4), jandarma ekipleri tarafından evinden 2 kilometre uzaklıkta ormanda bulundu.

Ormanda kaybolan küçük Hira'dan güzel haber

Güneyören köyünde babaannesi ile birlikte yaşayan Hira Taşçı, dün 16.30 sıralarında sokağa çıktıktan sonra kayboldu. Babaannesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri, sevk edildi. Ekipler tarafından küçük kızın bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı. Hira Taşçı, 2 saat sonra ekipler tarafından evinden 2 kilometre uzaklıkta ormanda ağaç dibinde otururken bulundu. Sağlık durumu iyi olan Hira Taşçı, tedbir amaçlı Ulus Devlet Hastanesine getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Bartın
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