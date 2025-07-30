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Orta Çağ, Demir Çağı ve Roma Dönemi'ne ait 156 tarihi eser ele geçirildi

Bayburt ve Gümüşhane'de izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 156 obje ile dedektörler ele geçirildi. Tarihi eser uzmanlarınca yapılan incelemede eserlerin Orta Çağ, Demir Çağı ve Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlendi.

Orta Çağ, Demir Çağı ve Roma Dönemi'ne ait 156 tarihi eser ele geçirildi

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Bayburt'ta izinsiz kazı yoluyla çıkarılan ve yasa dışı yollarla ticareti yapılmak istenen tarihi eserlere yönelik operasyon düzenlendi. Bayburt ve Gümüşhane illerinde yapılan aramalarda, Orta Çağ, Demir Çağı ve Roma Dönemi'ne ait 156 parça tarihi eser ele geçirildi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, izinsiz kazı sonucu elde edilen tarihi eserlerin yasa dışı şekilde ticaretinin yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi.

Belirlenen adreslere yönelik Bayburt ve Gümüşhane'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, şüpheliler U.Ç., E.Ç., E.Y., İ.Ç. ve T.A.'ya ait evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 156 adet heykel, heykelcik ve çeşitli objeler ile tarihi eser aramada kullanılan dedektörler ele geçirildi.

Bayburt Müze Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, ele geçirilen objelerin Orta Çağ, Demir Çağı ve Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlendi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirasın korunmasına yönelik izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceğini bildirdiBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bayburt
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