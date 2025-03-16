Orta Doğu yine karıştı! Trump harekete geçti, Husilerden ilk açıklama geldi: Karşılıksız kalmayacak

Husiler, Yemen’i hedef alan ABD ve İngiltere saldırılarının "tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğunu belirterek, "Bu saldırganlık, Yemen'i Filistin'e ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoyamayacak" açıklamasında bulundu. Husilere yönelik saldırıların "yanıtsız kalmayacağı" vurgulandı.

HUSİLERDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği harekat talimatı sonrasında saldırıların hedefi olan Yemen'deki İran destekli Husiler sessizliğini bozdu. Husilerin siyasi bürosu tarafından yapılan açıklamada, Yemen’in ABD ve İngiltere saldırılarının hedefi olduğu belirtilerek, bu saldırıların "tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğu kaydedildi.

"SALDIRILARA YANITSIZ KALMAYACAK"

"Bu saldırganlık, Yemen'i Filistin'e ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoyamayacak" denilen açıklamada, "Saldırılar yanıtsız kalmayacak. Yemen’deki silahlı kuvvetlerimiz saldırılara karşılık vermeye hazır" ifadeleri kullanıldı. Yemen’de sivilleri hedef alan saldırıların "ABD’nin kendisine karşı olan ülkelere ve halklara yönelik terörizminin ek bir kanıtı olduğu" ifade edilen açıklamada, "Amerikan ve İngiliz saldırganlığı, ABD’nin Siyonist ülke adına savaştığını ve savaşmaya devam ettiğini doğruluyor" denildi.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik hassas saldırılar düzenlendiğini açıklayarak, Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüleri kamuoyu ile paylaştı. Husiler ise saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 23’e yükseldiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Yemen'deki İran destekli Husilere karşı harekat başlatma talimatı vermesinin ardından ABD ordusu harekete geçti. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, Husilerin ABD ordusu tarafından hedef alındığı belirtilerek, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Amerikan çıkarlarını savunmak, düşmanları caydırmak ve seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmek amacıyla Yemen'deki İran destekli Husi hedeflerine yönelik hassas saldırıları içeren bir dizi operasyon başlattı" ifadeleri kullanıldı. CENTCOM, Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüleri de kamuoyu ile paylaştı.

23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ! ARALARINDA ÇOCUK VE KADINLAR DA VAR

Husilere ait Al Masirah TV ise ABD saldırılarında ölenlerin sayısının 23’e yükseldiğini duyurdu. Sada kentinde 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, başkent Sana’da ise 13 kişinin öldüğü bildirildi. Ölenlerin arasında 4 kadın ve 1 çocuk olduğu, çok sayıda kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

SALDIRI EMRİ TRUMP'TAN GELMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün ABD ordusuna Yemen'deki Husilere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim. Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına karşı amansız bir korsanlık, şiddet kampanyası yürüttüler" ifadelerini kullanmıştı. ABD ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'deki Husi hedeflerinin vurulduğu bildirilmişti. Husilere ait Al Masirah TV de, Yemen’e yönelik saldırılara İngiliz ordusunun da destek verdiğini duyurmuştu. Saldırılarda en az 23 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır