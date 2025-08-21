HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ortalığı birbirine kattı! "Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti

Aksaray'da park içerisinde "Tecavüz ediyorlar" diye çığlık atarak yardım isteyen kadın mahalleyi ayağa kaldırdı. Kadın, kendisine yardıma gelenleri ise darbetti.

Ortalığı birbirine kattı! "Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti

Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Kent Park'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakileri gece yarısı bir kadının çığlıklarıyla uyandı. "Tecavüz ediyorlar, yardım edin" diye çığlık atarak bağıran kadın, vatandaşları tedirgin etti.

Ortalığı birbirine kattı! "Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti 1

"TECAVÜZ EDİYORLAR" NDİYE BAĞIRDI, YARDIM EDENLERİ DARBETTİ

Çığlık seslerini duyan kimi vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunurken, kimisi de kadının çığlığına kayıtsız kalmayarak yanına koştu. Yardım için kadının yanına giden bir genç neye uğradığını şaşırdı. Yardım etmek için gelen genci itip kakan ve diğer yardıma gelenlere de tehditler savuran kadın, genci tekme atarak darbetti.

Ortalığı birbirine kattı! "Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti 2

"YAKLAŞMA" DİYEREK TEHDİTLER SAVURUP KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Yaşananlar kameralara yansırken, hem yardım isteyen hem de yardıma geleni darp eden, sonra da "Yaklaşma" diyerek tehditler savurarak küfür yağdıran kadın elindeki telefonla sürekli birilerini arayarak konuşma yaptı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kadını araca bindirerek polis merkezine götürdü.

Ortalığı birbirine kattı! "Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti 2

(İHA)

21 Ağustos 2025
21 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu: "İsrail savaşın bitmesi için ateşkes görüşmelerine başlayacak"Netanyahu: "İsrail savaşın bitmesi için ateşkes görüşmelerine başlayacak"
Damadını öldüren kayınpeder tutuklandıDamadını öldüren kayınpeder tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Aksaray kavga cinsel taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öldürüp villa bahçesine gömmüşlerdi! Herkesin ortasında döverek kaçırmışlar

Öldürüp villa bahçesine gömmüşlerdi! Herkesin ortasında döverek kaçırmışlar

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor

G.Saray Neom'u bir kez daha reddetti! Barış'a astronomik değer...

G.Saray Neom'u bir kez daha reddetti! Barış'a astronomik değer...

"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti

"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.