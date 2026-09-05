Ortalık savaşa alanına döndü: O ülkedeki askeri tesiste korkunç patlama! 2 ölü, 81 yaralı

Bolivya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre başkent La Paz'dan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Viacha şehrinde havai fişek malzemelerinin depolandığı askeri bir tesiste iki patlama meydana geldi. Patlamaların şiddetiyle bölgedeki evler hasar gördü, kırık camlar ve enkaz yaralanmaya yol açtı.

2 ÖLÜ, 81 YARALI

Savunma Bakanı Ernesto Justiniano, patlama nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin yaralandığını, 7 kişinin ise kayıp durumda olduğunu ifade etti.

Justiniano, ölen ve kayıp durumda olanların asker olduğunu belirtti.

Patlamanın nedeniyle ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır