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Ortalık savaşa alanına döndü: O ülkedeki askeri tesiste korkunç patlama! 2 ölü, 81 yaralı

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Güney Amerika ülkesi Bolivya'da korkunç bir olay yaşandı. Havai fişek malzemelerinin depolandığı bir askeri tesiste meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü. 2 kişinin öldüğü olayda 81 kişi ise yaralandı.

Bolivya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre başkent La Paz'dan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Viacha şehrinde havai fişek malzemelerinin depolandığı askeri bir tesiste iki patlama meydana geldi. Patlamaların şiddetiyle bölgedeki evler hasar gördü, kırık camlar ve enkaz yaralanmaya yol açtı.

Ortalık savaşa alanına döndü: O ülkedeki askeri tesiste korkunç patlama! 2 ölü, 81 yaralı 1

2 ÖLÜ, 81 YARALI

Savunma Bakanı Ernesto Justiniano, patlama nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin yaralandığını, 7 kişinin ise kayıp durumda olduğunu ifade etti.

Ortalık savaşa alanına döndü: O ülkedeki askeri tesiste korkunç patlama! 2 ölü, 81 yaralı 2

Justiniano, ölen ve kayıp durumda olanların asker olduğunu belirtti.

Ortalık savaşa alanına döndü: O ülkedeki askeri tesiste korkunç patlama! 2 ölü, 81 yaralı 3

Patlamanın nedeniyle ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ortalık savaşa alanına döndü: O ülkedeki askeri tesiste korkunç patlama! 2 ölü, 81 yaralı 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Bolivya
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