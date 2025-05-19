HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Ortaokul arkadaşları 40 yıl sonra buluştu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene Mahallesi Gözene Ortaokulu'nun 1986 yılı mezunları, 40 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden organize edilen buluşma, duygu dolu anlara sahne oldu.

Ortaokul arkadaşları 40 yıl sonra buluştu

Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene Mahallesi, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Gözene Ortaokulu'nun 1986 yılı mezunları, 40 yıl sonra ilk kez bir araya geldi. Sosyal medya aracılığıyla organize edilen etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu. Buluşmanın organizasyonunu üstlenen İbrahim Kaya, okul arkadaşlarını evinin bahçesinde ağırladı. Eski dostlukların tazelendiği etkinlikte, hem hatıralar canlandı hem de köyün mevcut sorunları konuşuldu.

"40 yıl sonra çocuklar gibi şendik"

Katılımcılardan Kerem Günay, yaptığı konuşmada geçmişin hatıralarını yeniden yaşadıklarını belirterek, "1980 ve 1986 yılları arasında yaşadığımız güzel günleri hatırladık. Bu anlamlı buluşmayı düzenleyen İbrahim Kaya kardeşimize teşekkür ediyorum. Vefat eden arkadaşlarımızı da rahmetle anıyoruz. Keşke onlar da aramızda olsaydı. Bu organizasyonun her yıl yapılmasını çok isterim" dedi.

"Gözene'yi unutmuyoruz"

Etkinlikte söz alan Gözene Mahallesi Muhtarı Şerif Aydınlık da birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Eski okul arkadaşlarımızla bir arada olmak büyük mutluluk. Bu buluşma, dostluğumuzu pekiştirmenin yanı sıra köyümüzün sorunlarını konuşmamıza da vesile oldu. Gözene'nin gelişmesi için birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullandıBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolu kapatarak ölümüne yarışan sürücülere 96 bin TL cezaYolu kapatarak ölümüne yarışan sürücülere 96 bin TL ceza
Cevdet Yılmaz'dan '19 Mayıs' mesajıCevdet Yılmaz'dan '19 Mayıs' mesajı

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk kez hayata geçirildi! Sabit hızda seyreden araçlarda duyulacak

İlk kez hayata geçirildi! Sabit hızda seyreden araçlarda duyulacak

Sergen Yalçın'dan şampiyonluğun ardından Okan Buruk'a sürpriz eleştiri!

Sergen Yalçın'dan şampiyonluğun ardından Okan Buruk'a sürpriz eleştiri!

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

İstihbarat ve Dışişleri doğruladı... FETÖ elebaşı Gülen için 'Sağ görünüyor' görünüyor iddiası!

Boşanmak isteyen eşten şeytani plan! Tetikçi tutup saldırttı: Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı

Boşanmak isteyen eşten şeytani plan! Tetikçi tutup saldırttı: Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı

Benzin istasyonunda tanımadığı adamdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

Benzin istasyonunda tanımadığı adamdan dakikalarca şiddet gördü! Akılalmaz görüntüler

Daha önce hiç görmediniz: Atatürk'ün stüdyodaki videosu ortaya çıktı!

Daha önce hiç görmediniz: Atatürk'ün stüdyodaki videosu ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.