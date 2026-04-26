Osmangazi’de trafik kazası: Otomobil takla attı, 1 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Sanayi Caddesi’nin Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, U.T. yönetimindeki otomobil ile Y.S. idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle bir araç kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



