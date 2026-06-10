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'Ağabey' demedi diye öldürmüş! 18 yaşında 25 suç kaydı var...

İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada öldürülen Erdem Demir'in katil zanlısının 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlının, Erdem'i kendisine "ağabey" demediği için öldürdüğü iddia edildi.

'Ağabey' demedi diye öldürmüş! 18 yaşında 25 suç kaydı var...

İzmir Karşıyaka'da çıkan bıçaklı kavgada öldürülen Erdem Demir'in katil zanlısının 25 suç kaydı olduğu belirlendi. Cinayete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

ORTAOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİSİYDİ

Olay, 7 Haziran'da Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu sekizinci sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. ve D.K. (19) arasında kavga çıktı.

Demir, kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ağabey demedi diye öldürmüş! 18 yaşında 25 suç kaydı var... 1

Polis, kavgaya karışan C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

KATİL ZANLISININ 25 SUÇ KAYDI VAR

Tutuklanan şüpheli C.C.'nin, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, tehdit, hakaret, mala zarar verme, açıktan ve iş yerinden hırsızlık ile motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan toplam 25 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

BIÇAKLANDIKTAN SONRA KAFEYE SIĞINDI

Karşıyaka ilçesinde ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in bıçaklı kavgada öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde; bıçakla yaralanan Erdem Demir'in karnını tutarak bir kafeye koşup sığınması yer aldı.

Ağabey demedi diye öldürmüş! 18 yaşında 25 suç kaydı var... 2

Demir'in arkasından gelen ve olayla ilgili tutuklanan şüphelilerden C.C.'yi ise kafenin önünde bulunanların araya girip uzaklaştırdığı görülüyor.

Görüntülerde ayrıca Demir'in arkadaşlarının kafeye gelmesi ve yaşanan panik anları da yer aldı.

"AĞABEY" DEMEDİ DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Erdem Demir, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesindeki Caferbey Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Demir'in annesinin bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu, babasıyla görüşmediği, bu nedenle bir süre Bayraklı Sevgi Evi'nde kaldığı öğrenildi.

Çevresi tarafından sevilen ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurduğu belirtilen Demir ile tutuklu şüpheli C.C. arasındaki husumetin, kendisine "ağabey" demediği gerekçesiyle yaşanan tartışmadan kaynaklandığı öne sürüldü.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa İzmir Salihli
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