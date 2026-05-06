Osmaniye’de AFAD köy evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye merkez ilçe ile Kadirli, Düziçi ve Hasanbeyli ilçelerinde bulunan 11 köydeki AFAD köy evlerinden su saati ve çeşitli inşaat malzemelerinin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı. Faili meçhul olayların aydınlatılması için yürütülen çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelileri tespit edilerek yakalandı. Yaklaşık 11 milyon TL değerindeki çalınan malzemelerin bir kısmının hurdacılara satıldığı, bir kısmının ise şüphelilerin evlerinde ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



