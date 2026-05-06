HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Osmaniye’de AFAD köy evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye’de AFAD köy evlerinden 11 milyon değerinde su saati ve inşaat malzemesi çaldıkları belirlenen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Osmaniye’de AFAD köy evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye merkez ilçe ile Kadirli, Düziçi ve Hasanbeyli ilçelerinde bulunan 11 köydeki AFAD köy evlerinden su saati ve çeşitli inşaat malzemelerinin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı. Faili meçhul olayların aydınlatılması için yürütülen çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelileri tespit edilerek yakalandı. Yaklaşık 11 milyon TL değerindeki çalınan malzemelerin bir kısmının hurdacılara satıldığı, bir kısmının ise şüphelilerin evlerinde ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye’de AFAD köy evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gümüşhane’de şase numarası değiştirilmiş araç ve binlerce kaçak malzeme ele geçirildiGümüşhane’de şase numarası değiştirilmiş araç ve binlerce kaçak malzeme ele geçirildi
Şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan dosyasına takipsizlik kararıŞüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan dosyasına takipsizlik kararı

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı

Arsenal 20 yıl sonra Devler Ligi'nde finale çıktı

Ünlü spor spikerinin yayında giydiği kıyafetler 'uygunsuz' bulundu

Ünlü spor spikerinin yayında giydiği kıyafetler 'uygunsuz' bulundu

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.