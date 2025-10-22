HABER

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 7-21 Ekim tarihlerinde Osmaniye merkez, Bahçe ve Düziçi ilçelerinde DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

6 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonlarda A.E. (41), F.M. (31), Y.E.S. (29), A.E. (33), B.E. (33) ve V.E. (33) isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

7 ŞÜPHELİ İÇİN 6 ŞEHİRDE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca Osmaniye ili dışında ikamet ettikleri belirlenen 7 şüpheli hakkında 6 farklı şehirde adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 1 laptop bilgisayar, 1 tablet, 15 hafıza kartı ve 8 SIM kart ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

22 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
Anahtar Kelimeler:
