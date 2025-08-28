HABER

Osmaniye’de deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi

Osmaniye merkeze bağlı Kırmıtlı Köyü’nde yapımı tamamlanan 26 köy deprem konutunun anahtarları düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Osmaniye’de deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi

Çevre düzenlemesi ve altyapısıyla birlikte 140 metrekare büyüklüğünde, depreme dayanıklı şekilde inşa edilen konutların teslim törenine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da katıldı.

"KONUTLARIMIZI TESLİM ETTİKÇE MUTLU OLUYORUZ"

Anahtar tesliminin ardından açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, konutların sağlam ve ömürlük yapılar olduğunu belirterek, “Kırmıtlı Köyümüzde 26 köy deprem konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirdik. Konutlarımız çok güzel ve çok sağlam yapılmış, ömürlük konutlar. Hemşerilerimizin sağlıkla, huzur içinde oturmalarını dilediğimiz bu konutlarımız en güzel şekilde hazırlandı. Bütün gücümüzle hemşerilerimizi konutlarına kavuşturmak için gayret ediyoruz. Hamdolsun bu konutlarımızı da teslim ettikçe mutlu oluyoruz. Allah hayırlı eylesin, hemşerilerimiz sağlık, mutluluk, huzur içinde otursunlar inşallahö dedi.

Konutlarını çok beğendiklerini belirten hak sahipleri ise devlete ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Osmaniye
