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Osmaniye’de FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama

Osmaniye’de polis ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY’e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1 tutuklandı.

Osmaniye’de FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Örgütün Mahrem yapılanmasında aktif görev alan, örgüt liderinin talimatı sonrası Bank Asya’ya para yatıran ve örgütün haberleşme programı olan Bylock kullandığına dair tespitler bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.Ç. ve T.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. isimli şahıs tutuklandı.

(İHA)

30 Nisan 2025
30 Nisan 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı terör arananlar
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