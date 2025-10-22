HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Osmaniye’de jandarmadan DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Osmaniye’de jandarmadan DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 7 ve 21 Ekim 2025 tarihlerinde Osmaniye merkez, Bahçe ve Düziçi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 13 şüpheliden 6’sı yakalanarak, gözaltına alındı.

Osmaniye’de jandarmadan DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı 1

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden A.E. (41), F.M. (31), Y.E.S. (29), A.E. (33), B.E. (33) ve V.E. (33) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Osmaniye’de jandarmadan DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı 2

Şüphelilerin ikametlerinde hassas burunlu narkotik köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramalarda; 12 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 15 hafıza kartı ve 8 SIM kart ele geçirildi. (DHA)

Osmaniye’de jandarmadan DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı 3Kaynak: DHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Sultangazi! Eski eşinin oturduğu apartmanı ateşe verdi: 3'ü ağır 7 yaralıYer: Sultangazi! Eski eşinin oturduğu apartmanı ateşe verdi: 3'ü ağır 7 yaralı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria kararına tepkiAK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Batı Şeria kararına tepki

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.