Osmaniye’de jandarmadan DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 7 ve 21 Ekim 2025 tarihlerinde Osmaniye merkez, Bahçe ve Düziçi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 13 şüpheliden 6’sı yakalanarak, gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden A.E. (41), F.M. (31), Y.E.S. (29), A.E. (33), B.E. (33) ve V.E. (33) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.



Şüphelilerin ikametlerinde hassas burunlu narkotik köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramalarda; 12 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 15 hafıza kartı ve 8 SIM kart ele geçirildi. (DHA)

Kaynak: DHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır