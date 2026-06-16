Osmaniye’de otomobil tıra çarptı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Kaza, TAG Otoyolu Düziçi ilçesi Şekerdere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobil, tıra henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

OSMANİYE'DE FECİ KAZA: 3’Ü ÇOCUK 5 YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır