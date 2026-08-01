HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kiraladığı aracın GPS’sini söküp ortadan kayboldu

Adana’da oto kiralama firmalarından araç kiraladıktan sonra otomobillerin GPS takip cihazlarını sökerek kayıplara karıştığı öne sürülen şüphelinin, aynı yöntemle toplam 8 lüks aracı aldığı iddia edildi.

Kiraladığı aracın GPS’sini söküp ortadan kayboldu

Adana’da oto kiralama firmalarından araç kiraladıktan sonra otomobillerin GPS takip cihazlarını sökerek kayıplara karıştığı öne sürülen şüphelinin, aynı yöntemle toplam 8 lüks aracı aldığı iddia edildi. Mağdur firma sahibi, şüphelinin kiralama sırasında tüm prosedürlerden sorunsuz geçtiğini belirtirken, evrakları imzaladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte oto kiralama işi yapan Mehmet Sayın, 27 Temmuz Pazartesi günü Y.Ç. isimli bir kişiye otomobil kiraladı. Aracı kiralayan kişinin, bir süre sonra otomobilin GPS takip cihazını sökerek ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Sayın, polise gidip şikayetçi olurken Y.Ç.’nin aynı yöntemle toplam 8 farklı aracı aldığı iddia edildi. Öte yandan Y.Ç.’nin, araç kiralama sırasında evrakları imzaladığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"GÜVENİLİR BİRİNE BENZİYORDU"

Aracı çalınan işyeri sahibi Mehmet Sayın, "Pazartesi günü Y.Ç. adında bir müşteri geldi ve araba istedi. Şartlarına ve durumuna baktı. Zaten UYAP’tan icrasına, mahkemesine kadar her şeyine bakıyoruz. Üzerine kayıtlı bir araç da vardı. Herhangi bir problem yoktu prosedürle alakalı, güvenilir birine benziyordu. Bir otomobil verdik, bir günlüğüne kiraladı, sonra süresini birkaç gün uzattı" dedi.

"ARAÇLARIN GPS’LERİNİ SÖKMÜŞLER"

Sayın, aracı kiralayan kişinin 3 gün sonra GPS’sini söktüğünü öne sürerek, "Aracı kiraladıktan sonra geçen 3 günün ardından ulaşamadık kendisine, GPS’ten haber alamadık. O arada zaten duyduk ki bizim haricimizde başka firmalardan araç kiralamış. Onlar da aynı şekilde ulaşamamış. Araçların GPS’leri hep sökülmüş. Bununla alakalı aracımızın bulunmasını istiyorum. Kimsenin canı yanmasın. Polislerimize güveniyoruz, umarım aracımız en kısa zamanda bulunur" diye konuştu.

"8 LÜKS ARAÇ ÇALINDI"

Şahsın toplamda 8 aracı çaldığını öne süren Sayın, "Bildiğimiz, duyduğumuz 8 araçtan bahsediyorlar. Hepsi lüks marka otomobiller. En yakın zamanda bulunursa sevineceğiz. Polise şikayetimizi de yaptık. Canımı yandı, kimsenin canı yanması. En yakın zamanda bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kiraladığı aracın GPS’sini söküp ortadan kayboldu 1

Kiraladığı aracın GPS’sini söküp ortadan kayboldu 2

Kiraladığı aracın GPS’sini söküp ortadan kayboldu 3

Kiraladığı aracın GPS’sini söküp ortadan kayboldu 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep merkezli dev narkotik operasyonunda 416 şüpheli tutuklandıGaziantep merkezli dev narkotik operasyonunda 416 şüpheli tutuklandı
Kazadan kıl payı kurtuldularKazadan kıl payı kurtuldular

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük tutuklandı

Cem Küçük tutuklandı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın canlı yayında yaralandı!

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın canlı yayında yaralandı!

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Acılı eşten yürek yakan paylaşım! Küçük kızı mezarlığa bunu bıraktı

Acılı eşten yürek yakan paylaşım! Küçük kızı mezarlığa bunu bıraktı

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.