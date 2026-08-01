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Yangınlarda son durum... Bakan Yumaklı duyurdu: "An itibarıyla tehlike oluşturabilecek aktif bir yangın yok"

Türkiye günlerdir farklı illerde devam eden yangınlarla mücadele ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son duruma dair basın toplantısı düzenledi. Bakan Yumaklı an itibarıyla ülkedeki bütün yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Yangınlarda son durum... Bakan Yumaklı duyurdu: "An itibarıyla tehlike oluşturabilecek aktif bir yangın yok"
Doğukan Akbayır

Balıkesir, Antalya, Aydın ve daha birçok farklı bölgede çıkan yangınlarla ilgili Bakan Yumaklı açıklamada bulundu.

Yangınlarda son durum... Bakan Yumaklı duyurdu: "An itibarıyla tehlike oluşturabilecek aktif bir yangın yok" 1

"258 YANGIN KONTROL ALTINDA"

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde:

258'ini kontrol altına aldık. Büyük alçıda ölçüde kontrol altına alındığını söylediğimiz Balıkesir ve Mersin yangınları tamamen kontrol altına alınmış durumda. Aydın Çine'deki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda.

"AN İTİBARIYLA TEHLİKE OLUŞTURABİLECEK AKTİF BİR YANGIN YOK"

Susurluk'taki yangın rüzgar anlamında bizi oldukça zorladı. Bu yangına da sabaha kadar müdahale ettik. Bu yangını da büyük ölçüde yangını kontrol altına aldık. An itibarıyla tehlike oluşturabilecek aktif bir yangın yok çok şükür.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Yumaklı
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