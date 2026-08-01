Yangınlarda son durum... Bakan Yumaklı duyurdu: "An itibarıyla tehlike oluşturabilecek aktif bir yangın yok"

Balıkesir, Antalya, Aydın ve daha birçok farklı bölgede çıkan yangınlarla ilgili Bakan Yumaklı açıklamada bulundu.

"258 YANGIN KONTROL ALTINDA"

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde:

258'ini kontrol altına aldık. Büyük alçıda ölçüde kontrol altına alındığını söylediğimiz Balıkesir ve Mersin yangınları tamamen kontrol altına alınmış durumda. Aydın Çine'deki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda.

"AN İTİBARIYLA TEHLİKE OLUŞTURABİLECEK AKTİF BİR YANGIN YOK"

Susurluk'taki yangın rüzgar anlamında bizi oldukça zorladı. Bu yangına da sabaha kadar müdahale ettik. Bu yangını da büyük ölçüde yangını kontrol altına aldık. An itibarıyla tehlike oluşturabilecek aktif bir yangın yok çok şükür.