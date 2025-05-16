HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Osmaniye'de sel temizliği başladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün yaşanan selin ardından suların çekilmesiyle temizlik çalışmaları başladı.

Osmaniye'de sel temizliği başladı

İlçede dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Bülbül, Şirinler, Sarıböğsek dereleri ve Savrun çayında taşkınlar meydana geldi. Sel nedeniyle 7 araç, suda sürüklendi. Araçlarında mahsur kalan ve sele kapılan 14 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçedeki birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı. Sel nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, araçlar ile bazı ev ve iş yerleri zarar gördü. Yağışların etkisini yitirmesiyle sabah saatlerinde sular çekildi. Belediye ekipleri, çok sayıda personel ve araçla temizlik çalışması başlattı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Putin görüşmelere neden gelmedi?Putin görüşmelere neden gelmedi?
Isparta’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralıIsparta’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
sel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 aylık enflasyon farkına göre güncel maaş tablosu belli oldu...

6 aylık enflasyon farkına göre güncel maaş tablosu belli oldu...

Ankara'nın ünlü AVM'sinin sahibi vefat etti

Ankara'nın ünlü AVM'sinin sahibi vefat etti

İlber Ortaylı'yı kızdıran protesto: "Sus bakalım! Türkçeni anlamıyorum"

İlber Ortaylı'yı kızdıran protesto: "Sus bakalım! Türkçeni anlamıyorum"

Meteoroloji saat vererek uyardı!

Meteoroloji saat vererek uyardı!

Soruşturmada yeni gelişme! İş insanı tutuklandı: Yakın çevresinden saklamış

Soruşturmada yeni gelişme! İş insanı tutuklandı: Yakın çevresinden saklamış

Sağanak yağış felakete döndü! Çok sayıda evi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Sağanak yağış felakete döndü! Çok sayıda evi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.