Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

OSMANİYE’de polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 9 Nisan günü il genelinde 10 farklı adrese Özel Harekat polislerinin de katılımlarıyla, sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskın anları dron kameralarıyla havadan görüntülendi. Şüphelilerin ev ve araçlarında Hassas burunlu Narkotik köpeklerle birlikte yapılan detaylı aramalarda 144 adet sentetik ecza ile 4 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin. Ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

