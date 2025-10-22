HABER

Osmaniye’de yolcu minibüsü refüje devrildi: 13 yaralı

OSMANİYE’de yolcu minibüsünün refüje devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-400 kara yolu Bahçe yönü Kanlıgeçit mevkisinde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen 02 KV 242 plakalı minibüs, Osmaniye yönüne seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Araçta kadın ve çocukların da yer aldığı 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Osmaniye ve Bahçe’deki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

