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Osmaniye'yi sağanak vurdu! Bülbül Deresi taştı, araçlar yolda mahsur kaldı, evleri su bastı

Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması nedeniyle park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi. Yağışın ardından iki ilçedeki birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Yollarda mahsur kalanların yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Osmaniye'yi sağanak vurdu! Bülbül Deresi taştı, araçlar yolda mahsur kaldı, evleri su bastı

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen Bülbül Deresi taştı.

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OTOMOBİLLER SÜRÜKLENDİ

Taşma sonucu park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi, bazı tarım arazileri de sular altında kaldı. Araçların dere yatağından çıkarılması için iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlatıldı.

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YOLLARDA MAHSUR KALDILAR

Yağışın ardından iki ilçedeki birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi, Kadirli-Sumbas kara yolu da 20. kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı.

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Yollarda mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerinin araçlarıyla güvenli alanlara taşındı.

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Kadirli ilçesine giden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı.

Ekiplerin, mahalle ve yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışmaları devam ediyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Osmaniye
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