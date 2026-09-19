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Osmaniye’de aranıyordu, Kahramanmaraş’ta ölü bulundu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos’ta yürüyüş yapmak için evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Osmaniye’de aranıyordu, Kahramanmaraş’ta ölü bulundu

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan arama ve araştırma çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Elde edilen bilgi ve bulguları değerlendiren ekipler, çalışmalarını Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürüttü. Yapılan saha araştırmaları ve teknik incelemeler sonucunda ekipler, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Geben bölgesi kırsalında yoğunlaştı. Bölgede gerçekleştirilen arama çalışmalarında Ayşegül Yaşar’ın cansız bedeni bulundu. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapılırken, Yaşar’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Öte yandan, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla emniyet birimlerinin çok yönlü soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Osmaniye’de aranıyordu, Kahramanmaraş’ta ölü bulundu 1

Osmaniye’de aranıyordu, Kahramanmaraş’ta ölü bulundu 2

Osmaniye’de aranıyordu, Kahramanmaraş’ta ölü bulundu 3


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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