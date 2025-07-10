HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Osmaniye’de kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tırda bulunan 2 kişi yaralandı.

Osmaniye’de kontrolden çıkan tır devrildi: 2 yaralı

Kaza, Düziçi ilçesi Ellek beldesi Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 66 AAH 121 plakalı tır seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanalar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mola verdiği bölgede kaybolduktan 7 saat sonra bitkin bulundu, kaldırıldığı hastanede öldüMola verdiği bölgede kaybolduktan 7 saat sonra bitkin bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü
Tüm Netflix 1 saniyede 30 kez indirilebiliyor!Tüm Netflix 1 saniyede 30 kez indirilebiliyor!

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler

İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler

Tartıştığı kişiyi otomobille üzerinden iki kez geçerek öldürdü!

Tartıştığı kişiyi otomobille üzerinden iki kez geçerek öldürdü!

Zehra Güneş'ten sonra Dilay Özdemir pozlarıyla gündemde!

Zehra Güneş'ten sonra Dilay Özdemir pozlarıyla gündemde!

Bir şehirde salgın alarmı: "Acil müdahale gerekiyor"

Bir şehirde salgın alarmı: "Acil müdahale gerekiyor"

Taburcu olacaktı, cenazesi çıktı! Hemşirenin ifadesi kan dondurdu

Taburcu olacaktı, cenazesi çıktı! Hemşirenin ifadesi kan dondurdu

Yavaş'tan dikkat çeken ifadeler! "Bunun adı tasarlayarak cinayettir"

Yavaş'tan dikkat çeken ifadeler! "Bunun adı tasarlayarak cinayettir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.