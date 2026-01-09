HABER

Osmaniye’de otobüs bagajından uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama

Osmaniye’de polisin durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında bulunan bir valizde 4 kilo 715 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli S.L., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste, hassas burunlu narkotik köpeğin de katılımıyla yapılan detaylı aramada, bagaj bölümünde bulunan bir valiz içerisinde 4 kilo 715 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, valizin sahibi olduğu belirlenen S.L. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.L., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de otobüs bagajından uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama 3

Osmaniye
