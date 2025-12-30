Osmaniye’de terör operasyonu: 9 tutuklama

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin selefi/tekfirci görüşleri benimsedikleri, alternatif cuma namazları ile sohbet ve toplantılar düzenledikleri ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, 26 Aralık tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA