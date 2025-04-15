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Otobüs kaptanı ihbar etti, parçalanmış ceset bulundu! "Bir insanın üzerinden geçmiş olabilirim"

Sivas'ta otogara giderken jandarmayı arayan bir otobüs kaptanı, bir insanın üzerinden geçmiş olabileceği ihbarında bulundu. Bölgede yapılan incelemede parçalanmış bir erkek cesedine rastlanıldı. Otobüsün ise olayın aydınlatılmasına kadar içerisindeki yolcularla birlikte otogarda bekletilmesi talimatı verildi.

Otobüs kaptanı ihbar etti, parçalanmış ceset bulundu! "Bir insanın üzerinden geçmiş olabilirim"

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sularında Doğubeyazıt'tan İzmir'e gitmekte olan Ağrı Vip firmasına ait yolcu otobüsünün kaptanı A.K., Sivas Otogarı'na 20 kilo metre kala tam olarak tanımlayamadığı bir şeye çarptı.

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JANDARMAYI ARADI

Durmayarak yoluna devam eden sürücü, jandarmayı arayarak bir insanın üzerinden geçmiş olabileceği ihbarında bulundu.

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Otobüs Sivas Otogarı'na girdiğinde jandarma ekipleri sürücüyü gözetim altına alarak, otobüsün yüzeyinde ve altında inceleme yaptı.

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PARÇALANMIŞ CESET BULUNDU

Otobüste çarpma izine rastlamayan ekipler, sürücünün olayın gerçekleştiğini iddia ettiği Sivas-Erzincan karayolu Hafik ilçesi Göydün köyü yakınlarında yaralı aradı. Aramalar sırasında parçalanmış bir erkek cesedine rastlanıldı.

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Olay yerine giden savcı ölen şahsın kimliğinin tespiti ve ne şekilde öldüğünün anlaşılabilmesi için çalışma başlattı.

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Otobüs ise içerisindeki yolcularla birlikte olay aydınlatılıncaya kadar otogarda bekletiliyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas jandarma otobüs ceset
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