Otobüs yangınında 13 yolcu ve 3 personel ölümden döndü

Samsun’da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, sürücünün dumanları fark ederek aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etmesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Yangın, Ankara-Samsun karayolu Kavak ilçesi Tekke mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kaleli idaresindeki ait yolcu otobüsünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü Hasan Kaleli, otobüsü yol kenarına çekerek içerisindeki 13 yolcu ile kendisiyle birlikte 3 personelin tahliyesini sağladı.

Şanlıurfa’dan Samsun’a giden otobüste bulunan toplam 16 kişi güvenli şekilde tahliye edilirken, olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında otobüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.