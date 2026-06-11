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Otokoç yetkili servisine silahlı saldırıda 2 tutuklama, 1 ev hapsi

Antalya'nın Kepez ilçesinde Otokoç yetkili servisine silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden 10'u savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Otokoç yetkili servisine silahlı saldırıda 2 tutuklama, 1 ev hapsi

Olay, 7 Haziran pazar günü saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otokoç'un cadde üzerinde bulunan iş yerinin karşısına gelen beyaz kıyafetli, yüzünü şapkayla kapatan kimliği belirsiz kişi, güvenlik kulübesindeki görevlinin iş yerini kontrol etmek için içeriye girmesini fırsat bilerek tabancayla 2 el ateş açtı. Şüpheli, olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı. Silah seslerinin ardından olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtları ve çevredeki vatandaşların beyanları doğrultusunda şüphelinin eşkalini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri de iş yerinde ve boş kovanlar üzerinde çalışma yaptı.

Otokoç yetkili servisine silahlı saldırıda 2 tutuklama, 1 ev hapsi 1

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ KAMERA İNCELEMESİYLE BELİRLENDİ

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları üzerinde yaptığı incelemede saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin E.K. olduğunu belirledi. E.K. ile kurşunlama olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi, kısa sürede Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Otokoç yetkili servisine silahlı saldırıda 2 tutuklama, 1 ev hapsi 2

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, iş yerinin karşısındaki üst geçit altına gelen şüphelinin bir süre bekledikten sonra tabancayla ateş ettiği ve ardından yaya olarak uzaklaştığı görüldü. Şüphelinin olay sırasında cep telefonuyla çektiği görüntü de ortaya çıktı.

GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Olaydan bir gün sonra Antalya Valisi Hulusi Şahin, Mayıs ayı asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında Otokoç isimli işletmeye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili emniyet ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, gözaltı sayısının 13'e ulaştığını açıkladı.

Otokoç yetkili servisine silahlı saldırıda 2 tutuklama, 1 ev hapsi 3

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Otokoç yetkili servisine 7 Haziran'da ateş açılmasına ilişkin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden U.C.Y. ve M.P. tutuklanırken, Y.E.A. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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antalya silahlı saldırı Koç Holding
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