Qualcomm’dan çift haneli zam: Snapdragon 8 Elite Gen 6 daha pahalı olabilir

Qualcomm’un DRAM kıtlığı sırasında artan maliyetleri mümkün olduğunca uzun süre karşılamaya çalıştığı ancak sonunda fiyat artışına gitme kararı aldığı bildirildi.

Fiyatı artması beklenen ürünlerin isimleri açıklanmazken bunların Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro olabileceği belirtildi.

FİYAT ARTIŞI 1 EYLÜL’DEN SONRAKİ SEVKİYATLARI KAPSAYACAK

Bloomberg’in aktardığı güncellemeye göre Qualcomm, cuma günü müşterilerine bir mektup göndererek çift haneli fiyat artışının 1 Eylül’den sonra sevk edilen ürünlerde yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Snapdragon Summit’in 22 Eylül’de düzenlenmesi planlanırken Wccftech'te yer alan haberde, Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro’nun daha pahalı hâle gelmesinin neredeyse kesin olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Qualcomm’un müşterilerine, yükselen tedarikçi maliyetlerini mümkün olduğu kadar uzun süre karşılamaya çalıştığını söylediği aktarıldı.

Şirketin farklı tedarikçilerden bileşen temin etmek gibi alternatifleri araştırdığı ancak bu girişimlerden sonuç alamadığı da bildirildi.

2 NM YONGA PLAKASI MALİYETLERİ VE TELEFON TALEBİ

Bellek krizinin kötüleşmeye devam ettiği belirtilirken Qualcomm’un, yonga seti işini etkileyen düşük akıllı telefon talebiyle de mücadele ettiği ifade edildi.

Bu gerileme nedeniyle Qualcomm’un yapay zekâ altyapısına yatırım yapmak ve otomotiv sektöründeki varlığını hızlı biçimde genişletmek zorunda kaldığı belirtildi.

TSMC’nin tahmini maliyeti 30 bin dolar olan 2 nm yonga plakalarının, Qualcomm’u Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro’da fiyat artışına zorlayacağı daha önce öne sürülmüştü.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro’nun fiyatının 300 doların üzerine çıkabileceği de iddia edildi.

BİLEŞEN MALİYETİ 600 DOLARA ULAŞABİLİR

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro’yu LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolamayla birlikte kullanmayı planlayan akıllı telefon üreticilerinin yalnızca bu bileşenler için 600 dolarlık maliyetle karşılaşabileceği belirtildi.

Standart Snapdragon 8 Elite Gen 6’nın ise büyük bir fiyat artışı yaşamasının beklenmediği aktarıldı.

Standart modelin daha az taviz gerektirdiği için daha yüksek hacimlerde kullanılması bekleniyor.

DÖRT YENİ 2 NM VE 3 NM YONGA SETİ PLANLANIYOR

San Diego merkezli şirket, Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro’nun yanı sıra müşterilerine çeşitli 2 nm ve 3 nm sistem çipi seçenekleri sunmayı planlıyor.

Daha fazla esneklik ve farklı fiyat seçenekleri sağlamak üzere dört yeni yonga setinin piyasaya çıkacağı belirtildi.

DRAM krizinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca sürmesinin muhtemel olduğu ifade edilirken Qualcomm’un telefon birimine daha az, yapay zekâ veri merkezleri gibi gelir sağlayan alanlara ise daha fazla odaklanabileceği değerlendirildi.