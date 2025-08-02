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Otomobil alev alev yandı, orman ekipleri söndürdü

Mersin’in Erdemli ilçesinde seyir halindeki araç alev alev yandı. Orman ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Yangına ilgili soruşturma inceleme başlatıldı.

Otomobil alev alev yandı, orman ekipleri söndürdü

Olay, ilçeye bağlı Arslanlı Mahallesi Kösereli yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sayir halinde olan bir otomobil motor kısmından alev aldı.

Otomobil alev alev yandı, orman ekipleri söndürdü 1

ALEV ALAN ARACI ORMAN EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Yangını fark eden sürücü aracı durdurup inerek 112 Acil Komuta Merkezi’nden yardım istedi. Bölgeye jandarma ve yakın olan Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere teslim olan araç orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobil alev alev yandı, orman ekipleri söndürdü 2

Yangına ilgili soruşturma inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin Otomobil
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