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Otomobil aydınlatma direğine çarptı! 1’i ağır 3 yaralı

Elazığ'da sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı! 1’i ağır 3 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı! 1’i ağır 3 yaralı 1

Kaza, Yıldızbağları Mahallesi Şehit Korgeneral Osman Erbaş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı! 1’i ağır 3 yaralı 2

Kazada 1’i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı! 1’i ağır 3 yaralı 3

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı! 1’i ağır 3 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Otomobil Şehir hastanesi kaza
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