Otomobil bariyerlerde 15 metre sürüklenerek tıra çarptı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametine giden D.B. idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Ankara yönü Eşme mevkiinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlerin üzerine çıkan ve yaklaşık 15 metre bu şekilde ilerleyen otomobil, park halindeki tıra çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerde asılı kalan otomobilin ön tekerleği koptu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Özbekistan uyruklu 1’i çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık personeline teslim edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ailenin İstanbul’daki havalimanından Sakarya’ya gittiği sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

Tır sürücüsü Emin Kösem, aracını park edip evine gittiğini, haberi alınca olay yerine geldiğini belirterek, "Otomobil bariyerlere vura vura gelmiş, ardından tırıma çarpmış. Allah’tan can kaybı olmadı" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır