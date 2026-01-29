HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Otomobil bariyerlerde 15 metre sürüklenerek tıra çarptı: 4 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlerin üzerinde 15 metre sürüklendikten sonra park halindeki tıra çarptı. Bariyerde asılı kalan araçta sıkışan Özbekistan uyruklu 1’i çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Otomobil bariyerlerde 15 metre sürüklenerek tıra çarptı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametine giden D.B. idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Ankara yönü Eşme mevkiinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlerin üzerine çıkan ve yaklaşık 15 metre bu şekilde ilerleyen otomobil, park halindeki tıra çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerde asılı kalan otomobilin ön tekerleği koptu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Özbekistan uyruklu 1’i çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık personeline teslim edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ailenin İstanbul’daki havalimanından Sakarya’ya gittiği sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.
Tır sürücüsü Emin Kösem, aracını park edip evine gittiğini, haberi alınca olay yerine geldiğini belirterek, "Otomobil bariyerlere vura vura gelmiş, ardından tırıma çarpmış. Allah’tan can kaybı olmadı" dedi.

Otomobil bariyerlerde 15 metre sürüklenerek tıra çarptı: 4 yaralı 1

Otomobil bariyerlerde 15 metre sürüklenerek tıra çarptı: 4 yaralı 2

Otomobil bariyerlerde 15 metre sürüklenerek tıra çarptı: 4 yaralı 3

Otomobil bariyerlerde 15 metre sürüklenerek tıra çarptı: 4 yaralı 4

Otomobil bariyerlerde 15 metre sürüklenerek tıra çarptı: 4 yaralı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonları: 10 şahsa işlem yapıldıKahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonları: 10 şahsa işlem yapıldı
Kamyonetle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandıKamyonetle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek

İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.