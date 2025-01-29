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  4. Otomobil bir anda yanmaya başladı! Söndürüldükten sonra kahreden detay ortaya çıktı: Kim olduğu araştırılıyor

Otomobil bir anda yanmaya başladı! Söndürüldükten sonra kahreden detay ortaya çıktı: Kim olduğu araştırılıyor

29.01.2025 06:51
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.01.2025 06:51
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Uşak'ta gece saatlerinde bir araç aniden yanmaya başladı. Yol kenarındaki araç için çok sayıda ekip seferber oldu. Söndürülen aracın içinde bir kişi olduğu tespit edildi. Kim olduğu tespit edilemeyen şahıs için kimlik belirleme çalışmaları başlatıldı.

Uşak'ta yol kenarında bulunan araç bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı. Söndürme çalışmalarının ardından otomobil içerisinde yanarak can vermiş bir kişiye rastlandı.

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BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, Uşak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle plakası belli olmayan bir otomobil yol kenarındayken yanmaya başladı.

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ARAÇ İÇİNDE KAHREDEN GÖRÜNTÜ

Yoldan geçen vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması sonrası araç içerisinde kimliği belirsiz bir kişiye rastladı.

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KİM OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Polis ekiplerince olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri yanan araçta çalışma yaparak durumu inceledi. Otomobilin içerisinde yanan cesedin kimliğini tespit etmek için çalışmalar başlatılırken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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MORGA KALDIRILDI

Araç içerisinden çıkarılan yanmış ceset kimlik tespiti için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
yangın Uşak Araç
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