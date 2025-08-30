HABER

Otomobil direğe ok gibi saplandı: 3 yaralı

Edirne'de otomobilin direğe ok gibi saplandığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil direğe ok gibi saplandı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesinde M.Ö idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon ile M.V. yönetimindeki 55 ACF 479 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Otomobil direğe ok gibi saplandı: 3 yaralı 1

OTOMOBİL DİREĞE OK GİBİ SAPLANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otomobilin direğe ok gibi saplandığı kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otomobil direğe ok gibi saplandı: 3 yaralı 2

KAZAYA KARIŞAN KAMYON ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ ALINDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

