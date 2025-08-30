Otomobil direğe ok gibi saplandı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesinde M.Ö idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon ile M.V. yönetimindeki 55 ACF 479 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

OTOMOBİL DİREĞE OK GİBİ SAPLANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otomobilin direğe ok gibi saplandığı kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KAZAYA KARIŞAN KAMYON ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ ALINDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

