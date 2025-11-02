HABER

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde 1’i ağır iki kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Beşevler Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada Z.B. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan F.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan F.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

