Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Efeler ilçesi Batı Aydın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 ANB 573 plakalı motosiklet ile 09 EB 197 plakalı otomobil Eski Çine Caddesi kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki çocuk yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla ADÜ Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır