Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Gülşehir Karayolu’nda meydana gelen kazada B.Y. idaresindeki 50 AFE 506 plakalı otomobil, Yüksel M. idaresindeki tırı sollamak isterken dorseye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde otomobilde bulunan sürücü Y.M. ile eşi D.N.Y.’nin yaralı olduğu tespit edilirken, annesinin kucağında bulunan 2 yaşındaki E.Y.’nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, 2 yaşındaki bebeğin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazayı anlatan tır sürücüsü Yüksel M. ise, "Ben kendi şeridimde gidiyordum ve araç arkamdan geliyordu. Herhalde daldı sola doğru fazla kaçtı. Sonra geri sağa gelmeye çalıştı. Geri sola kaçmak isterken arabasının sağ tarafını benim sol arka köşeme vurdu" dedi.

