Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi üzerinde park halinde olan C.Ö’ye ait park halindeki otomobile, E.G.B. idaresindeki otomobil çarptı. Kaza anları kameralara saniye saniye yansırken çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil seyir halinde olan N.Y., idaresindeki otomobile çarptı. Kazada sürücü E.G.B. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır