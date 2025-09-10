HABER

Otomobil sürücüsü motosiklete çarpıp kaçtı; 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir otomobilin önünde seyreden motosiklete çarpıp kaçtığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, Zonguldak’ın Alaplı Yalı Caddesinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Akçakoca istikametine seyir halindeki M.İ.Ö (19) idaresindeki motosiklete, arkasından gelen ve sürücüsü belirlenemeyen plakalı otomobil çarptı.

Kaza, Zonguldak’ın Alaplı Yalı Caddesinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Akçakoca istikametine seyir halindeki M.İ.Ö (19) idaresindeki motosiklete, arkasından gelen ve sürücüsü belirlenemeyen plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazaya karışıp kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobil sürücüsü motosiklete çarpıp kaçtı; 1 yaralı 2

Zonguldak
