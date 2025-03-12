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Otomobil takla attı: Eşi öldü kendisi kurtuldu! Sıkışarak hayatını kaybetmiş...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.03.2025 16:50
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Karaman'da, takla atan otomobilin sürücüsü Eren Baykal (78) yaralandı, araçta sıkışan eşi Fadime Baykal ise hayatını kaybetti.

Otomobil takla attı: Eşi öldü kendisi kurtuldu! Sıkışarak hayatını kaybetmiş...

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Karaman-Ereğli kara yolu 57'nci kilometrede meydana geldi. Eren Baykal, 07 HBH 42 plakalı otomobiliyle Alanya'dan Ereğli'ye seyrederken direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yol kenarındaki tarlaya doğru takla attı. Kazada Eren Baykal yaralandı, eşi Fadime Baykal ise araçta sıkıştı.

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EŞİ İLE AYNI HASTANEYE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk kontrolünde Fadime Baykal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Eren Baykal, olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Fadime Baykal’ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
eşi kaza
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