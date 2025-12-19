HABER

Otomobil yol kenarındaki beton parçasına çarptı; 5 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde N.D.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki beton parçasına çarptı. 1’i ağır, 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçenin askeri havaalanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönünden Çorlu yönüne gelirken N.D.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp, beton parçasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kendi etrafında dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkarılırken, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtilirken, kaza güvenlik kamerası yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Tekirdağ
