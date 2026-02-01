ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden İran'a olası saldırılar konusunda "Trump verdiği sözü tutacaktır" açıklaması

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrail Büyükelçisi Huckabee, İran'daki yönetim karşıtlarına seslenerek, "Başkan'ın söylediklerine dikkat edin, sözüne güvenin. Sözünü tutacaktır." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN "TRUMP VERDİĞİ SÖZÜ TUTACAKTIR" AÇIKLAMASI

Trump'ın İran'ın nükleer programını rafa kaldırmasını sağlayacak "barışçıl bir çözüm" istediğini savunan Huckabee, bu sebeple saldırıya ilişkin nihai kararın henüz verilmediğini iddia etti.

"Asla unutulmaması lazım, o bir 'anlaşma ustası.' Başarabilirse, bu ideal olan" diyen Huckabee, ABD'nin İsrail'e açıktan destek vererek 22 Haziran'da İran'daki 3 nükleer tesise saldırısıyla kanıtladığı şeyi yapmaktan çekinmeyeceğini dile getirdi.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

HUCKABEE, İSRAİL'E UÇUŞ İPTALLERİNİN KENDİLERİNİ ŞAŞIRTTIĞINI SÖYLEDİ

İran’a saldırı ihtimali nedeniyle bazı havayolu şirketlerinin İsrail'e uçuşlarını iptal etmesinin kendisini şaşırttığını söyleyen Huckabee, “Geçen hafta sonu dünyanın dört bir yanından havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etmeye başladı ve dürüst olmak gerekirse büyükelçilikteki tepkimiz ‘Bu da ne demek?’ oldu.” dedi.

Havayolu şirketlerinin İsrail’e uçuşlarını iptal etmesinin kendilerini tamamen hazırlıksız yakaladığını belirten Huckabee, “Herhangi bir neden göremiyoruz. Büyükelçilik çalışanlarımıza evlerinde kalmalarını, hiçbir yere gitmemelerini söylemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aralarında ITA, KLM Royal Dutch Airlines ve Air France'ın bulunduğu Avrupa merkezli bazı uluslararası havayolu şirketleri, İsrail'e olan uçuşlarını artan bölgesel gerilim nedeniyle ya askıya almış ya da yalnızca gündüz seferleri yapma kararı almıştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır