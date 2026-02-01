HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden İran'a olası saldırılar konusunda "Trump verdiği sözü tutacaktır" açıklaması

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran'a olası saldırılara ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın "boş tehditler savurmadığını ve sözünü tutacağını" söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden İran'a olası saldırılar konusunda "Trump verdiği sözü tutacaktır" açıklaması

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrail Büyükelçisi Huckabee, İran'daki yönetim karşıtlarına seslenerek, "Başkan'ın söylediklerine dikkat edin, sözüne güvenin. Sözünü tutacaktır." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN "TRUMP VERDİĞİ SÖZÜ TUTACAKTIR" AÇIKLAMASI

Trump'ın İran'ın nükleer programını rafa kaldırmasını sağlayacak "barışçıl bir çözüm" istediğini savunan Huckabee, bu sebeple saldırıya ilişkin nihai kararın henüz verilmediğini iddia etti.

"Asla unutulmaması lazım, o bir 'anlaşma ustası.' Başarabilirse, bu ideal olan" diyen Huckabee, ABD'nin İsrail'e açıktan destek vererek 22 Haziran'da İran'daki 3 nükleer tesise saldırısıyla kanıtladığı şeyi yapmaktan çekinmeyeceğini dile getirdi.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

ABD nin İsrail Büyükelçisi nden İran a olası saldırılar konusunda "Trump verdiği sözü tutacaktır" açıklaması 1

HUCKABEE, İSRAİL'E UÇUŞ İPTALLERİNİN KENDİLERİNİ ŞAŞIRTTIĞINI SÖYLEDİ

İran’a saldırı ihtimali nedeniyle bazı havayolu şirketlerinin İsrail'e uçuşlarını iptal etmesinin kendisini şaşırttığını söyleyen Huckabee, “Geçen hafta sonu dünyanın dört bir yanından havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etmeye başladı ve dürüst olmak gerekirse büyükelçilikteki tepkimiz ‘Bu da ne demek?’ oldu.” dedi.

Havayolu şirketlerinin İsrail’e uçuşlarını iptal etmesinin kendilerini tamamen hazırlıksız yakaladığını belirten Huckabee, “Herhangi bir neden göremiyoruz. Büyükelçilik çalışanlarımıza evlerinde kalmalarını, hiçbir yere gitmemelerini söylemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aralarında ITA, KLM Royal Dutch Airlines ve Air France'ın bulunduğu Avrupa merkezli bazı uluslararası havayolu şirketleri, İsrail'e olan uçuşlarını artan bölgesel gerilim nedeniyle ya askıya almış ya da yalnızca gündüz seferleri yapma kararı almıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekel bayide bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralıTekel bayide bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
İstinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktüİstinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.