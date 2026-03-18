HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

ChatGPT kullanıcılarına müjde: GPT‑5.4 mini ve nano çıktı! İşte özellikleri

OpenAI, GPT-5.4'ün ardından yeni GPT-5.4 mini ve nano modellerini duyurdu. Şirket, GPT‑5.4 mini ve nano modellerinin şimdiye kadarki en yetenekli küçük modeller olduğu iddiasında.

Enes Çırtlık

Yapay zeka dünyasındaki kıyasıya rekabet tüm hızıyla devam ederken, sektörün öncü şirketlerinden biri olan OpenAI, yeni bir hamle yaptı. Şirket, şimdiye kadarki en yetenekli küçük modelleri olduğunu iddia ettiği GPT‑5.4 mini ve nano'yu yayınladığını açıkladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT yardımıyla köpeğine özel kanser aşısı geliştirdi ChatGPT yardımıyla köpeğine özel kanser aşısı geliştirdi

GPT-5.4 MİNİ VE NANO GELDİ

OpenAI'ın iddiasına göre; GPT‑5.4 mini ve nano modelleri, GPT‑5.4'ün birçok güçlü yönünü yüksek hacimli iş yükleri için tasarlanmış daha hızlı ve daha verimli modellere taşıyor.

Şirket, GPT‑5.4 mini'nin; kodlama, akıl yürütme, çok modlu anlama ve araç kullanımı alanlarında GPT‑5 mini'ye kıyasla önemli iyileştirmeler sunduğunu ve iki katından daha hızlı çalıştığını belirtti. Ayrıca SWE-Bench Pro ve OSWorld-Verified gibi çeşitli değerlendirmelerde daha büyük GPT‑5.4 modelinin performansına yaklaştığını söyledi.

OpenAI, GPT‑5.4 nano'nun ise hız ve maliyetin en kritik olduğu görevler için GPT‑5.4'ün en küçük ve en hızlı versiyonu olduğunu açıkladı. GPT‑5.4 nano'nun, GPT‑5 nano'ya göre önemli bir yükseltme sunduğunu söyleyen şirket, bu modeli, sınıflandırma, veri ayıklama, sıralama ve benzeri basit destek görevlerini yerine getiren alt otonom ajanlar için önerdiğini belirtti.

KULLANILABİLİRLİK

GPT‑5.4 mini API, Codex ve ChatGPT üzerinden kullanılabiliyor. ChatGPT'de GPT‑5.4 mini, + menüsündeki "Thinking" özelliği aracılığıyla ücretsiz ve Go kullanıcılarına sunuluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük ChatGPT boykotu başladı! Büyük ChatGPT boykotu başladı!

OpenAI, diğer tüm kullanıcılar için GPT‑5.4 mini'nin, GPT‑5.4 Thinking için hız sınırı aşıldığında devreye giren bir yedek model olarak kullanılabileceğini söylüyor. GPT‑5.4 nano ise yalnızca API’de sunuluyor.

Mynet Anket GPT-5.4 mini ve nano modellerini nasıl buldunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Harika, çok beğendim!
İyi ama daha fazla geliştirme bekliyorum.
Fena değil, bazı sorunlar var.
Henüz kullanmadım, deneyimim yok.
Bu anket 11 saat 19 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye’de mazot yüklü tanker alev aldıOsmaniye’de mazot yüklü tanker alev aldı
Neredeyse her evde var ama riskli! Gençlerde kaygıyı artıran içeceklerNeredeyse her evde var ama riskli! Gençlerde kaygıyı artıran içecekler
Canlı Skor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.