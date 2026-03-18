ChatGPT kullanıcılarına müjde: GPT‑5.4 mini ve nano çıktı! İşte özellikleri

Yapay zeka dünyasındaki kıyasıya rekabet tüm hızıyla devam ederken, sektörün öncü şirketlerinden biri olan OpenAI, yeni bir hamle yaptı. Şirket, şimdiye kadarki en yetenekli küçük modelleri olduğunu iddia ettiği GPT‑5.4 mini ve nano'yu yayınladığını açıkladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ChatGPT yardımıyla köpeğine özel kanser aşısı geliştirdi

GPT-5.4 MİNİ VE NANO GELDİ

OpenAI'ın iddiasına göre; GPT‑5.4 mini ve nano modelleri, GPT‑5.4'ün birçok güçlü yönünü yüksek hacimli iş yükleri için tasarlanmış daha hızlı ve daha verimli modellere taşıyor.

Şirket, GPT‑5.4 mini'nin; kodlama, akıl yürütme, çok modlu anlama ve araç kullanımı alanlarında GPT‑5 mini'ye kıyasla önemli iyileştirmeler sunduğunu ve iki katından daha hızlı çalıştığını belirtti. Ayrıca SWE-Bench Pro ve OSWorld-Verified gibi çeşitli değerlendirmelerde daha büyük GPT‑5.4 modelinin performansına yaklaştığını söyledi.

OpenAI, GPT‑5.4 nano'nun ise hız ve maliyetin en kritik olduğu görevler için GPT‑5.4'ün en küçük ve en hızlı versiyonu olduğunu açıkladı. GPT‑5.4 nano'nun, GPT‑5 nano'ya göre önemli bir yükseltme sunduğunu söyleyen şirket, bu modeli, sınıflandırma, veri ayıklama, sıralama ve benzeri basit destek görevlerini yerine getiren alt otonom ajanlar için önerdiğini belirtti.

KULLANILABİLİRLİK

GPT‑5.4 mini API, Codex ve ChatGPT üzerinden kullanılabiliyor. ChatGPT'de GPT‑5.4 mini, + menüsündeki "Thinking" özelliği aracılığıyla ücretsiz ve Go kullanıcılarına sunuluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Büyük ChatGPT boykotu başladı!

OpenAI, diğer tüm kullanıcılar için GPT‑5.4 mini'nin, GPT‑5.4 Thinking için hız sınırı aşıldığında devreye giren bir yedek model olarak kullanılabileceğini söylüyor. GPT‑5.4 nano ise yalnızca API’de sunuluyor.