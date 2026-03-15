ChatGPT yardımıyla köpeğine özel kanser aşısı geliştirdi: Tümör yüzde 75 küçüldü

Teknoloji girişimcisi Paul Conyngham, ChatGPT yardımıyla kanser hastası köpeği için kişiselleştirilmiş mRNA aşısı geliştirdi. Aşı, tümörü yüzde 75 oranında küçülttü. Sadece bir canı kurtarmakla kalmayıp insanlık için de yepyeni bir tedavi yönteminin kapılarını aralayabilecek bu sıra dışı gelişme, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Enes Çırtlık

Yapay zeka araçlarının potansiyeli artık sadece metin yazmak veya kod oluşturmakla sınırlı kalmıyor; tıp ve sağlık alanında da sınırları zorluyor. Bunun son örneği ise Avustralya’dan geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre; En yakın dostu olan evcil hayvanının yakalandığı amansız hastalık karşısında pes etmeyen teknoloji girişimcisi Paul Conyngham, çareyi ChatGPT'de buldu.

KÖPEĞİNE ÖZEL KANSER AŞISI İÇİN CHATGPT'Yİ KULLANDI

Sydney'de yaşayan Paul Conyngham, 8 yaşındaki Staffy-Shar Pei kırması köpeği Rosie'yi 2019 yılında sahiplenmişti. 2024 yılında, arka bacaklarından birinde büyük tümörler belirmeye başladıktan sonra Rosie'ye mast hücreli kanser teşhisi konuldu.

Mast hücreli kanserinin köpeklerde en sık görülen cilt kanseri olduğu ve genellikle deride yumrular, nodüller veya kitleler şeklinde ortaya çıktığı belirtiliyor.

Conyngham, Rosie için kemoterapiye binlerce dolar harcadı ancak bu tedavi tümörlerin yayılmasını yavaşlatsa da küçülmelerini sağlayamadı. Teknoloji uzmanı, son olarak kansere yönelik olası tedavileri sormak için OpenAI'ın yapay zeka sohbet botu ChatGPT'ye başvurmaya karar verdi ve daha sonra yapay zeka sohbet botunu kullanarak Rosie'nin DNA'sını dizileyip, hasta köpek için dünyada ilk olan özel bir mRNA aşısı tasarladı.

Köpeğin tümör dokusu analiz edilerek DNA dizilemesi yapıldı ve bu veriler dijital ortama aktarıldı. Elde edilenler, köpeğin DNA'sındaki sorunu bulmak ve ardından buna dayalı bir tedavi geliştirmek için kullanıldı. ChatGPT tüm bu süreç boyunca Conyngham'a yardımcı oldu.

TÜMÖR YÜZDE 75 ORANINDA KÜÇÜLDÜ

Conyngham daha sonra, Yeni Güney Galler Üniversitesi’ndeki (UNSW) RNA Enstitüsü Direktörü Dr. Páll Thordarson ile iletişime geçti ve dünyada bir ilk olan aşı böylece kısa süre içerisinde geliştirilmiş oldu.

Conyngham sonuçlarını görmesinin yaklaşık bir ay sürdüğü aşının bugüne kadar tümörü yüzde 75 oranında küçülttüğünü söyledi. Hatta Conyngham, aralık ayında hareket kabiliyetini kaybeden Rosie'nin ocak ayında bir tavşanı kovalamak için çitin üzerinden atladığını görünce ise şoke olmuş.

Conyngham patili dostuna bir tedavi bulmak için neden bu kadar zaman ve para harcamaya hazır olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Rosie benim en iyi dostum. Zor zamanlarda, bir ayrılıkta, zorlu iş anlaşmalarında ve ormandaki yürüyüşlerde hep yanımda oldu. Bu yüzden üzerime düşeni yapmam gerektiğini hissettim."

İNSANLARDA KULLANILABİLİR Mİ?

Dr. Thordarson, dünyada bir ilk olan bu aşının gelecekte kanser hastası insanları tedavi etmek için kullanılabileceğini ve Moderna da dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş kanser aşıları üzerinde çalışan şirketler olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
kanser yapay zeka Aşı köpek ChatGPT
