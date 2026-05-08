Trump Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkesi duyurdu: "Ben talep ettim, Putin ve Zelenskiy kabul etti"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmaktan memnuiyet duyduğunu dile getirdi. Trump, bu talebin doğrudan kendisi tarafından yapıldığını söyledi. Trump, mahkum takasıyla ilgili gelişmeyi de aktararak "Bu talep doğrudan benim tarafımdan yapıldı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy'nin buna onay vermesini şiddetle takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle ilan ettiği iki günlük ateşkes kararına Ukrayna'nın uyup uymayacağı merak konusuydu. Rusya lideri Putin, her ihtimale karşı Kiev'de bulunan Rus diplomatlara şehri terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

TRUMP "DOĞRUDAN BENİM TALEBİM" DİYEREK RUSYA-UKRAYNA ATEŞKESİNİ DUYURDU

Konuyla ilgili olarak bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapana Trump, Rusya ile Ukrayna arasında, kendi talebi doğrultusunda 3 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

"ÜÇ GÜNLÜK BİR ATEŞKES OLACAĞINI DUYURMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Trump, şunları söyledi;

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta (9 Mayıs, 10 Mayıs ve 11 Mayıs) üç günlük bir ateşkes olacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Rusya'daki kutlama Zafer Günü içindir ancak aynı şekilde Ukrayna'da da öyle. Çünkü onlar da İkinci Dünya Savaşı'nın büyük bir parçası ve faktörüydü.

Bu Ateşkes, tüm kinetik faaliyetlerin askıya alınmasını içerecek ve ayrıca her Ülke'den 1.000 mahkûmun değiştirilmesi şeklinde bir hapishane takası da olacak. Bu talep doğrudan benim tarafımdan yapıldı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy'nin buna onay vermesini şiddetle takdir ediyorum.

"BU ATEŞKES UMARIM ZORLU BİR SAVAŞIN SONUNUN BAŞLANGICI OLUR"

Umarım, çok uzun, ölümcül ve zorlu bir savaşın sonunun başlangıcı olur. Bu büyük çatışmayı sona erdirmek için görüşmeler devam ediyor; İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyüğü olan bu çatışma için her gün sona doğru giderek yaklaşıyoruz. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

08 Mayıs 2026
