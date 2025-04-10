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Otomobilde 6 kaçak göçmen yakalandı

Amasya’da polis ekiplerinin gece yolda durdurduğu bir otomobilde 1’i bagajda olmak üzere Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Avrupa’ya gitme hayali Amasya’da noktalanan kaçaklar ülkelerine geri gönderilecek.

Otomobilde 6 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri ile İstihbarat Şube ekipleri Amasya girişinde doğu illerinden batı illerine artçı öncülü düzensiz göçmen taşındığı bilgisi aldı. Lada Samara marka otomobilde kaçak yollardan Türkiye’ye girdiği tespit edilen 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Elleri kelepçelenen düzensiz göçmenler idari işlemleri sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edilecek. Otomobil ve peşindeki artçı otomobilin sürücüleri S.B ile F.T gözaltına alınarak haklarında göçmen kaçakçılığından adli işlem başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya kaçak
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