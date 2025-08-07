HABER

Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaylak kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Yusuf Ç.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarken motosiklet ise sürücüsüyle birlikte yol kenarına savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

